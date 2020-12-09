Иван Тимофеевич Буранов на фронте был разведчиком, в одном из боев взял в плен сразу 6 фашистов.

Сегодня в России отмечается День героев Отечества. Этот праздник - дань уважения государства и общества тем, кто удостоен самых почетных государственных наград - званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.Таких замечательных людей немало и в нашей области. Один из них - полный кавалер ордена Славы, участник Великой Отечественной войны Иван Тимофеевич Буранов. На фронте был разведчиком, в одном из боев взял в плен сразу 6 фашистов. Героя не стало в 78 году. Сегодня в деревне Рукав на доме, где он родился и откуда ушел на войну, появилась мемориальная доска. Ее торжественно открыли ребята из кадетского класса средней школы №45, которые и нашли этот дом. А в школе появилась витрина с фотографиями и подлинными вещами героя.Дарья Пьянова, учащаяся 7 класса "А" средней школы45 г. Владимира: «На самом деле День героев Отечества должны помнить все люди, потому что никто не знает, что сейчас могло быть с нашей землёй, если бы мы тогда не одержали победу».Вера Куликова