Посла России Анатолия Викторова вызвали в Министерство иностранных дел Израиля, передает . Поводом послужили слова дипломата, сказанные им в интервью изданию Jerusalem Post. Россиянин позволил ..

Посла России Анатолия Викторова вызвали в Министерство иностранных дел Израиля, передает "". Поводом послужили слова дипломата, сказанные им в интервью изданию Jerusalem Post. Россиянин позволил себе усомниться в том, что главным дестабилизирующим фактором в регионе является Иран. По мнению российского представителя, проблемы могут возникать из-за конфликта Израиля и Палестины. Глава политико-стратегического департамента израильского внешнеполитического ведомства Алон Бар выразил свое несогласие с этой трактовкой и намекнул, что Анатолий Викторов не разбирается в реалиях Ближнего Востока.