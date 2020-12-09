«Вести» связались с представителями «Данон» в Москве (местные телефоны отключены).

Стало известно о том, что молочный комбинат «Владимирский» группы компаний «Данон» закрывается. «Вести» связались с представителями «Данон» в Москве (местные телефоны отключены). По их словам,власти Владимирской области были уведомлены две недели назад о том, что завод закрывается и будет выставлен на торги. Они пройдут уже в следующем году. Без работы могут остаться более 200 человек.Напомним, комбинат занимается переработкой и реализацией молока. Его на предприятие доставляют местные производители.«Вести» будут следить за развитием ситуации.