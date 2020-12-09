Для помощи москвичам в администрации Владимирской области решено создать рабочую группу.

В администрации Владимирской области поговорили об использовании производственных площадей и территории ВПО «Точмаш». В совещании приняли участие руководители региона и представители ООО «Иткол».«Мы рассчитываем, что получится привлечь новых арендаторов на «Точмаш» и в течение ближайших пяти лет вывести его на безубыточность», – пояснил в ходе мероприятия глава региона Владимир Сипягин.Губернатор также отметил инвестиционную привлекательность объекта в связи со строительством Рпенского проезда. который проложат рядом с предприятием.«А значит, реализуемые площади будут обладать транспортной доступностью и станут ещё более выгодным объектом», - уверены в Белом доме.Стороны договорились о создании рабочей группы. Владимир Владимирович добавил, что область готова оказывать инвесторам всестороннюю поддержку. Первые результаты рабоы по этому направлению решено обсудить в конце января.Справочно:В сентябре текущего года проведены торги по выбору управляющей компании для АО «ВПО «Точмаш», по результатам которых победу одержала московская компания ООО «Иткол-Сервеинг».