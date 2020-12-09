Пассажирские перевозки под контролем. Дорожные полицейские Гусь-Хрустального района совместно с представителями автодорожного надзора провели рейд. Проверяли водителей пассажирских

Пассажирские перевозки под контролем. Дорожные полицейские Гусь-Хрустального района совместно с представителями автодорожного надзора провели рейд. Проверяли водителей пассажирских автобусов. Особое внимание – на тех, кто перевозит группы детей. За время рейда проверить удалось 10 автобусов. Полицейские и надзорщики оценивали техническое состояние транспортных средств, наличие необходимых документов. Уточняли также, проводится ли медосмотр водителей перед рейсами, соблюдают