Об этом сообщила директор департамента культуры Алиса Бирюкова.

Почти 55 млн рублей направят во Владимирской области в 2021 году на оснащение музыкальными инструментами и оборудованием 10 детских школ искусств и музыкальных школ в рамках нацпроекта "Культура". Об этом сообщила директор департамента культуры Алиса Бирюкова.Запланировано оснащение: детских школ искусств во Владимире (№ 3 и № 6), Гороховце, Кольчугино, Лакинске, Судогде, Суздале и Юрьеве-Польском, детских музыкальных школ в Собинке и посёлке Ставрово.«Необходимо ещё до конца нынешнего года организовать и провести закупочные процедуры, чтобы все поставки и оснащение были выполнены в срок, – подчеркнула Алиса Бирюкова.