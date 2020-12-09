История с лебедем одиночкой, который поселился на реке Судогда, получила продолжение. Северный гость неожиданно обрёл друга, а точнее подругу.

, который поселился на реке Судогда, получила продолжение. Северный гость неожиданно обрёл друга, а точнее подругу.Теперь компанию на пока незамёрзшем водоёме ему составляет маленькая чёрно-бурая уточка. Очень похожая на самку хохлатой чернети, говорят орнитологи. Случай лебедя-одиночки интересный, потому что обычно они живут парами. Напомним, лебедя-шипуна судогодцы заметили накануне. Людей не боится, только при приближении шипит. На вид ему два-три года. Возможно, птица решила передохнуть, поскольку отлет у них проходит до ледостава. Но, возможно, лебедь останется зимовать в Судогде. Кстати, редкая птица занесена в Красную книгу Владимирской области.