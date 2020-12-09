× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2020-na-strojkax-v-podmoskove-vyyavili-pochti-desyat-tysyach-narushenij.html" target="_blank">На стройках в Подмосковье выявили почти десять тысяч нарушений</a> - На строительных объектах в Московской области было выявлено свыше 9,5 тысячи нарушений за 2020 год, передает . Этот показатель оказался на 10% меньше, чем был зафиксирован годом ранее. В основном ..