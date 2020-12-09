На строительных объектах в Московской области было выявлено свыше 9,5 тысячи нарушений за 2020 год, передает . Этот показатель оказался на 10% меньше, чем был зафиксирован годом ранее. В основном ..
На строительных объектах в Московской области было выявлено свыше 9,5 тысячи нарушений за 2020 год, передает "". Этот показатель оказался на 10% меньше, чем был зафиксирован годом ранее. В основном замечания специалистов Главгосстрйонадзора касались отклонений от проекта, несоблюдения правил организации строительства и несоблюдения правил пожарной безопасности.