Белый лебедь на реке. Красивую птицу жители обнаружили в Судогде на одноимённом водоёме. В соцсетях любители природы выкладывают фото и видео с лебедем. Люди предполагают, что птица

Белый лебедь на реке. Красивую птицу жители обнаружили в Судогде на одноимённом водоёме. В соцсетях любители природы выкладывают фото и видео с лебедем. Люди предполагают, что птица совершает перелёт и временно остановилась на реке отдохнуть. Не исключено, что лебедь собирается перезимовать на водоёме. Пользователи определили, что это лебедь-шипун. Потому что он издаёт характерные звуки. На