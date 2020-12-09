Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по району Южное Бутово города Москвы по подозрению в мошенничестве задержана уроженка одной из стран ближнего зарубежья...

«Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по району Южное Бутово города Москвы по подозрению в мошенничестве задержана уроженка одной из стран ближнего зарубежья.Предварительно установлено, что 86-летняя жительница столицы возвращалась домой из поликлиники, когда к ней подошли трое неизвестных женщин. В ходе разговора они заявили, что ей как одинокой пенсионерке полагается материальная выплата. Для этого якобы требовалось передать незнакомкам все сбережения. Аферистки обещали вернуть деньги вместе с компенсацией в размере 50 % от общей суммы переданных средств. Они уверяли, что данная программа действует последний день. Доверчивая пенсионерка согласилась, сходила домой за денежными средствами в сумме 1,2 миллиона рублей и передала их новым знакомым. Пообещав вернуться через несколько минут и отдать деньги с 50-процентной надбавкой, они скрылись. Не дождавшись их возвращения, пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.Следственным отделом ОМВД России по району Южное Бутово города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий одна из злоумышленниц была задержана. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и задержанию соучастников противоправного деяния», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк