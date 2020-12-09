Заявителю порекомендовали женщину, которая может помочь с оформлением документов по перепланировке квартиры. Он согласился и передал гражданке за услугу денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали 36-летнюю приезжую женщину, подозреваемую в хищении более полумиллиона рублей путем мошенничества.В полицию с заявлением обратился 36-летний мужчина. Он рассказал, что ему порекомендовали обратиться к малознакомой женщине, которая может помочь с оформлением документов по перепланировке квартиры. Он согласился и на Давыдковской улице передал гражданке за услугу денежные средства в сумме 550 тысяч рублей. Однако в установленный срок вопрос так и не был решен, а женщина перестала выходить на связь. Потерпевший понял, что его обманули и обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали подозреваемую - 36-летнюю приезжую женщину.Установлено, что злоумышленница, воспользовавшись доверием мужчины, забрала денежные средства, однако обещанное выполнять не собиралась и не имела такой возможности. Похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Фил-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93