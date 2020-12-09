Заявитель забыл закрыть иномарку на центральный замок и поставить на сигнализацию, чем и воспользовался злоумышленник. Похищенное имущество у него изъято...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали мужчину, подозреваемого в хищении имущества из припаркованного автомобиля.В полицию с заявлением обратился 37-летний москвич. Мужчина рассказал, что припарковал принадлежащий ему автомобиль марки «Порше» на Садовнической набережной и отошел по своим делам. Вернувшись, он обнаружил, что из машины пропал рюкзак и кошелек известного бренда, а также портативный компьютер и дорогостоящая ручка. Общий материальный ущерб составил 630 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали подозреваемого – 30-летнего жителя Подмосковья. Установлено, что заявитель забыл закрыть иномарку на центральный замок и поставить на сигнализацию, чем и воспользовался злоумышленник. Похищенное имущество у него изъято.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60