Оперативный штаб опубликовал в среду последние данные о заболеваемости коронавирусом в России. Темпы распространения COVID-19 постепенно снижаются.

Оперативный штаб опубликовал в среду последние данные о заболеваемости коронавирусом в России. Темпы распространения COVID-19 постепенно снижаются.За прошедший день диагноз поставили 26 190 жителям 85 регионов страны. Отмечается, что у 18,1% из заразившихся нет симптомов. Выздоровели 26 266 человек, скончались 559 пациентов.Больше всего новых случаев выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Меньше всего – в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах.Всего с начала пандемии в России было зарегистрировано 2,54 миллиона случаев. Победили коварную болезнь более двух миллионов граждан. Жертвами коронавируса нового типа стали 44 тысячи человек.Специалисты Роспотребнадзора . Если граждане будут соблюдать все меры предосторожности, то эпидпроцесс стабилизируется.Если же люди перестанут носить средства защиты в общественных местах и начнут игнорировать социальную дистанцию, то обстановка ухудшится. В таком случае возможен откат к прежним значениям статистики.Материал дополняется.