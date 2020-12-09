Через Единый портал государственных и муниципальных услуг граждане могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота...

Через Единый портал государственных и муниципальных услуг граждане могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота.УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что на сегодняшний день наиболее актуальным сервисом для граждан при взаимодействии с органами государственной власти становится Единый портал государственных и муниципальных услуг.Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на Едином портале государственных и муниципальных услуг, вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.Преимущества пользования Единым порталом государственных услуг:— сокращаются сроки предоставления услуг;— снижаются коррупционные риски;— снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных и муниципальных услуг.Кроме того, в случае подачи заявления на получение ряда государственных услуг с использованием Единого портала государственных услуг, при оплате государственной пошлины гарантированно предоставляется 30% скидка.В разделе «Госуслуги» вы найдете ответы на интересующие вас вопросы и ознакомитесь с правилами и рекомендациями по пользованию услугами, предоставляемыми ГУ МВД России по г. Москве и окружным Управлением.Пресс-служба УВД по ЮВАО г. Москвы(495)709-18-18