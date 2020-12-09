Подозреваемая, случайно получив доступ к чужому банковскому счету, распорядилась деньгами по своему усмотрению.

В октябре текущего года в УМВД России по городу Владимиру обратилась 46-летняя местная жительница, сообщившая, что с её банковского счета пропали около 100 000 рублей.После проверки по факту кражи было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.Следователи во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска провели масштабный комплекса следственных, оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий.В результате было установлено, что потерпевшая ранее привязала банковскую карту к номеру мобильного телефона, которым впоследствии перестала пользоваться, но банк об этом не уведомила. Спустя время абонентский номер был передан новому пользователю, получившему доступ к счету. Им оказалась 33-летняя жительница Ленинградской области.В ходе оперативных мероприятий местонахождение подозреваемой в хищении денег было установлено.Фигурантка созналась, что, начав получать смс-уведомления, поняла, что может распорядиться чужими деньгами и воспользовалась этим, потратив около 100 000 рублей по своему усмотрению.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к держателям банковских карт: своевременно сообщайте в банковские учреждения о смене абонентского номера, к которому привязана карта, либо принимайте меры к отключению услуг, а также уведомляйте об утере карты и необходимости блокирования операций по привязанному к ней счету.Гражданам, получившим доступ к чужому банковскому счету, следует помнить об уголовной ответственности за хищение чужих денежных средств. Санкцией п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.