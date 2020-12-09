На 18 декабря запланированы торги на разработку проектно-сметной документации по строительству поликлиники в городе Струнино.

На 18 декабря запланированы торги на разработку проектно-сметной документации по строительству поликлиники в городе Струнино.Начало строительства намечено на 2021 год. Оно будет вестись в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.В ближайшие три года во Владимирской области по названной программе планируется построить 38 современных объектов здравоохранения, в том числе поликлиники в Кольчугино, Лакинске, Собинке и Суздале, а также фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории. Кроме того, в этот срок 41 объект здравоохранения ожидает капитальный ремонт, 2 учреждения – реконструкция.Основная цель программы модернизации первичного звена здравоохранения – улучшение доступности и качества первичной медицинской помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.