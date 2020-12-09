В разрушающемся памятнике архитектуры ютятся ещё 17 семей из Гусь-Хрустального.

8 декабря на Первом канале была рассказана история выпускницы детдома, уроженки Гусь-Хрустального Татьяны Птицыной. Ей 20 лет. Вместе с двумя детьми, старшим братом и матерью, лишённой родительских прав, она проживает в разрушающемся памятнике архитектуры. Дому около 150 лет. Он признан аварийным. Условия жизни – «соответстующие». Кроме девушки-сироты в здании ютятся ещё 17 семей.После освещения темы на федеральном калане, СУ СК РФ по Владимирской области решил провести доследственную проверку изложенных фактов.«Руководителем ведомства дано поручение о проведении доследственной проверки, в ходе которой следователи СК России изучат и оценят иные освещённые в эфире аспекты, связанные с не предоставлением героине сюжета жилого помещения», - сообщается в пресс-релизе владимирского следкома.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.