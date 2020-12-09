Увидеть фильм первыми можно в кинотеатре «Киномакс» в 19.30.

Какие зимы были век назад, можно увидеть сегодня на премьерном показе фильма "Серебряные коньки".Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах Рождественского Петербурга. Накануне нового столетия встретятся люди из разных миров - Матвей, чьё единственное богатство - посеребрённые коньки, и Алиса - дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого - непростая история. Увидеть фильм первыми можно в кинотеатре «Киномакс» в 19.30.