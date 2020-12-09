Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества. Праздник отмечается ежегодно 9 декабря.

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества. Праздник отмечается ежегодно 9 декабря.Преклонение перед героями обединяет все поколения граждан России, говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте Кремля. "Честное, искреннее стремление быть достойными ее великой истории рождает новых героев", – отметил президент.В России свято чтут память обо всех защитниках Родины, подчеркнул глава государства. По его словам, праздник существует для того, чтобы отдать дань уважения тем, кто удостоен званий Героев России, Советского Союза, орденов Славы и Святого Георгия.Россия чтит тех, кто сражался на полях Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной. "Мы гордимся и нашими современниками, кто с доблестью и честью выполняет свой долг – воинский, человеческий, профессиональный", – отметил президент.Глава государства перечислил и тех, кто в наши дни трудится в медицине и обороне.Сегодня в России отмечают День Героев Отечества. Это день Героев Советского Союза, России, а также полных кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.С праздником их поздравил Путин, отдельно отметив военных и медиков— НТВ (@ntvru)День Героев Отечества отмечают с 2007 года. В царской России в этот день чтили георгиевских кавалеров. До революции этот день считался главным воинским праздником.