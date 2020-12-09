С целью получить крупный подряд подделал лицензию на ремонт объектов культурного наследия.

Редакция «33Live.Ru» уже рассказывала читателям о , который с целью получить крупный подряд подделал лицензию на ремонт памятников архитектуры.26 октября 2011 года компания заключила с департаментом предпринимательства Владимирской области договор на реконструкцию исторического здания. Памятник за 14 месяцев должны были перепрофилировать под «Бизнес-Инкубатор». Цена составила более 132 млн рублей. В конце декабря 2012 года стороны заключили новый договор на строительные работы с элементами реставрации фасадов и входной группы с сохранением объекта культурного наследия. Весь перечень работ подрядчик должен был выполнить за сутки и получить за это более 33 млн рублей.По версии следствия, реставрация объекта не выполнена. Указанные работы заменили на более дешёвые, а в акте приёмки написали противоположную информацию. Интересно, что по данным из ЕГРЮЛ, фирма прекратила своё существование за несколько месяцев до проведения тендеров – в мае 2011 года.Тем временем, несмотря на недобросовестно выполненный контракт, работы в администрации Владимирской области оплатили. Об этом сообщил Ковровский горсуд.Добавим, что при подаче заявки на аукцион к документации ковровский предприниматель приложил подложную копию лицензии.Уголовные дела в отношении бизнесмена переданы в суд. Имя горе-коммерсанта не разглашается. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере и в предпринимательской деятельности без лицензии.