Анализ образцов показал десятикратное превышение ПДК по нефтепродуктам.

Ранее сообщалось, что на месте крушения поезда на станции Новки-1, после экологической экспертизы, обнаружено .Официальные представители Горьковской железной дороги говорили, что делают всё возможное, чтобы избежать штрафных санкций. Однако, надзорное ведомство всё-таки возбудило дело в отношении ОАО «РЖД».«Место аварии обследовали специалисты Росприроднадзора. Площадь загрязнения, по их оценкам, составила 1 гектар. Сотрудники Центра лабораторного анализа (ЦЛАТИ) взяли пробы грунта. Анализ образцов показал десятикратное превышение ПДК по нефтепродуктам», - пояснили в пресс-службе Росприроднадзора.В отношении ОАО «РЖД», собственника поезда, возбуждено дело об административном правонарушении. Рассчитывается нанесённый ущерб, причинённый экосистеме.