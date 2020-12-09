Росприроднадзор рассчитывает ущерб, причиненный почвам.

В отношении ОАО «РЖД» возбуждено дело об административном правонарушении в связи с разливом мазута на станции Новки во Владимирской области.Напомним, в середине ноября под Владимиром грузового поезда, перевозившего топливный мазут. Произошел нефтеразлив.Место инцидента обследовали сотрудники Росприроднадзора. Площадь загрязнения, по их оценкам, составила 1 га. Специалисты взяли пробы почвы. Анализ образцов показал 10-кратное превышение ПДК по нефтепродуктам.Росприроднадзор рассчитывает ущерб, причиненный почвам. Говорится на официальной в социальных сетях.Напомним, в ОАО «РЖД» по ликвидации экологических последствий транспортного происшествия на станции Новки-1 во Владимирской области.