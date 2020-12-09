В эфире федерального канала освещался факт нарушения жилищных прав девушки из числа детей-сирот, проживающей в городе Гусь-Хрустальный.

В эфире федерального канала освещался факт нарушения жилищных прав девушки из числа детей-сирот, проживающей в городе Гусь-Хрустальный.Речь шла судьбе выпускницы детдома из Гусь-Хрустального. 20-летняя женщина с двумя детьми, в также старшим братом и матерью она проживает в разрушающемся доме, которому порядка 150 лет. Здание признано аварийным, но в нем продолжают жить еще 17 семей.Руководителем следственного управления СК России по Владимирской области по данному факту дано поручение о проведении доследственной проверки, в ходе которой следователи СК России изучат и оценят иные освещенные в эфире аспекты, связанные с не предоставлением героине сюжета жилого помещения, сообщила пресс-служба Следственного комитета по владимирской области.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.