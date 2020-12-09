«Ростелеком» в ноябре-декабре 2020 года построил свыше 20 километров оптических линий связи для двух тысяч домохозяйств восьми населенных пунктов частного сектора Владимирской области.

«Ростелеком» в ноябре-декабре 2020 года построил свыше 20 километров оптических линий связи для двух тысяч домохозяйств восьми населенных пунктов частного сектора Владимирской области. Новая инфраструктура создана по технологии GPON1, которая обеспечивает стабильную работу сервисов и высокую скорость передачи данных.Лидером стройки стал Суздальский район, где подключены сразу несколько крупных населенных пунктов: Заполицы, Гавриловское, Переборово, Спасское-Городище. Кроме того, жители Меленковского, Киржачского и Юрьев-Польского районов также получили возможность выходить в Сеть на скорости до 300 Мбит/с, смотреть более 270 каналов и 10 000 фильмов сервиса Wink, пользоваться другими современными сервисами компании.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Все больше жителей сел получают доступ к современным цифровым сервисам. Несмотря на довольно затратное строительство линейно-кабельных сооружений сети GPON, мы и дальше продолжим охватывать малые населенные пункты области качественной связью. Оптические технологии способны обеспечить надежность и высокое качество сервисов, а в дальнейшем — быстро адаптироваться под возрастающие потребности абонентов. Сеть GPON позволяет подключить целый комплекс услуг: доступ в интернет, мультимедийную платформу Wink, умный дом. Также существующую структуру сети можно использовать для организации в доме Wi-Fi и видеонаблюдения».Наталья Аверьянова, жительница села Сима Юрьев-Польского района:«Для нашей семьи высокоскоростной интернет стал настоящим праздником! Теперь у нас телевидение не хуже, чем в городе. Появилась возможность разговаривать с внуками по Skype: они у нас живут за границей. Ну, и на всякий случай подключили видеонаблюдение, мало ли чего. Вдруг соберемся повидать внуков и уедем надолго. Сможем за домом присматривать удаленно».Услуга «Видеонаблюдение» управляется через мобильное приложение: контролировать происходящее дома можно в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет. Просматривать видео возможно с любого устройства – телефона, планшета или компьютера. Видеоархив хранится в облаке до 30 дней согласно выбранному тарифу. Записи с камер можно выгружать и сохранять как отдельные клипы.Узнать подробнее об услугах «Ростелекома» и оставить заявку на подключение можно на сайте компании и по бесплатному номеру 8 800 301 38 20.