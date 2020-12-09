Из чего лепить снеговика? Большой вопрос! По прогнозам, снег выпадет не раньше второй половины декабря.

Из чего лепить снеговика? Большой вопрос! По прогнозам синоптиков, снег выпадет не раньше второй половины декабря. А пока наблюдаем бесснежную зиму и разбираемся в её причинах и последствиях.Отсутствие снега в первую очередь сказалось на времяпровождении владимирцев. "Остается только гулять, бегать и кататься на коньках", - говорит Андрей Акимов, зожник с многолетним спортивным опытом. Он мечтает открыть лыжный сезон, но пока ему остается лишь резать лед. А в этом он профи.Андрей Акимов: «Да очень много катается. И катается, и рыбаков много. Пробегом на коньках почти 17 километров проехал. Время хорошее показал с таким с ускорением. Я уже проверил, в луночках посмотрел, лед достаточно толстый. Ну, больше 10-ти уже. Тут, во-первых, течения нет и промоин тоже нет. Даже ни разу нигде не хрустнуло. Хотя я вешу-то 80 килограммов».Река Содышка - один из лучших замерзших водоемов. Несмотря на рабочие дни, здесь очень много людей. Катание "дикарем" - развлечение весьма не безопасное. Опытные рыбаки советуют обращать внимание на толщину льда: если лунка глубже 10 сантиметров - на лед может ступить один человек, больше 15 - небольшая компания. Еще один признак прочности - лед должен быть темным и прозрачным, - говорит рыбак с полувековым стажем Геннадий Гаврилов.Геннадий Гаврилов: «Морозы стоят - раз, тихая вода - два, рыбы нет - три. А потом чего деду делать? Пойду, говорю, прогуляюсь. Все на коньках катаются, а я буду немножко кошке ловить. В 2005 ещё была щука, потом она пропала»,Рыбак сетует: в 20 веке рыба была, а в 21-ом её совсем не осталось. И даже кошка осталась ни с чем. Улова нет, как его не приманивай.- Чтобы поймать рыбу со льда, нужно опустить мормышку на 8-метровую глубину и аккуратненько так удочкой подразнить рыбку, но пока что рыбы нет, но я не сдаюсь.А что у садоводов? Для растений любые температурные изменения - стресс. Снег для многих из них, как одеяло, без которого растениям холодно. Да и бесснежные холода до глубины промораживают почву. Это может погубить корневую систему особенно теплолюбивых культур. Но бояться не стоит. Растениям просто нужен правильный уход.Светлана Валевач, главный агроном Патриаршего сада: «Морозная погода и когда снега нет, только для роз и для гортензий крупнолистовых, югообильные растения боятся морозов, их обязательно нужно укрывать. А для клубники это никакого влияния не имеет, потому что наша клубника так акклиматизировалась, что ей не страшны никакие морозы»,Делать выводы, что на погоду влияет глобальное потепление, не может никто, - говорит замначальника владимирского центра по гидрометеорологии. Однако, по его словам, в прошлом месяце по температуре воздуха было превышение среднеклиматических значений на 3-4 градуса, а по осадкам мы не добрали и половину нормы.Владимир Малороссиянцев, замначальника владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «Мы сейчас всего на 1-2 градуса ниже нормы. Погода обусловлена влиянием антициклона, который сформировался здесь над европейской территорией России, стоит очень мощный антициклон с высоким атмосферным давлением. Т.е. воздух тяжелый. Он как бы прижимает всё к земле, восходящих потоков нет, конденсации нет, осадки не образуются».Возможно, снег выпадет на следующей неделе, осторожно прогнозируют специалисты. А пока остается любоваться "марсианскими" рассветами и закатами и надеяться, что новогодний фейерверк не придется втыкать в мерзлую землю.Любовь Истратова, Семен Карпов, Александр Чунаев«Вести-Владимир»