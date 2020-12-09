Президент Украины Владимир Зеленский перестал контролировать ситуацию в стране. Команда политика неопытна и некомпетентна, заявил глава аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

Президент Украины Владимир Зеленский перестал контролировать ситуацию в стране. Команда политика неопытна и некомпетентна, заявил глава аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.По мнению эксперта, страна сегодня переживает острейший кризис. Большинство украинцев устали от беспомощности и безответственности власти. Аналитик отметил, что Владимира Зеленского перестали воспринимать всерьез.В качестве наглядного примера "детского мышления" президента Золотарев привел историю с кассовыми аппаратами. На фоне спада экономики это нововведение могло бы уничтожить предпринимательскую деятельность на Украине.Руководство подсознательно боится принимать серьезные решения, продолжил эксперт. Зеленский понимает, как к нему относятся соотечественники, и поэтому не хочет лишний раз провоцировать их."Сегодня стране требуются взрослые политики", – подчеркнул эксперт.Новые люди должны видеть общую ситуацию в Незалежной, знать ее проблемы, просчитывать все действия и брать на себя ответственность за решения. Кроме того, они не должны делить людей на "своих" и "чужих".Ранее психолог Светлана Чунихина назвала состояние Владимира Зеленского нестабильным. Специалист заявила, что украинского президента .