Специалисты выяснили, какими свежими фильмами россияне чаще всего интересовались в поисковом сервисе Google в 2020 году. Выяснилось, что самой популярной среди граждан оказалась картина ..

Специалисты выяснили, какими свежими фильмами россияне чаще всего интересовались в поисковом сервисе Google в 2020 году. Выяснилось, что самой популярной среди граждан оказалась картина отечественного производства.Сердца жителей завоевал фильм "Холоп", повествующий о перевоспитании типичного представителя "золотой молодежи". Главную роль в ленте сыграл сербский актёр Милош Бикович. Серебро досталось криминальной комедии от Гая Ричи "Джентльмены", а третье место занял фантастический боевик Кристофера Нолана "Довод", передает