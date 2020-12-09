Оперативники выяснили, что летом этого года пенсионерка зарегистрировалась на одном из сайтов знакомств в сети Интернет...

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из Северо-Западного административного округа столицы задержан подозреваемый в квартирной краже.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 70-летняя москвичка. Она сообщила, что ее знакомый похитил принадлежащие ей драгоценности и денежные средства. Материальный ущерб составил девять миллионов рублей.Оперативники выяснили, что летом этого года пенсионерка зарегистрировалась на одном из сайтов знакомств в сети Интернет. Там она познакомилась с мужчиной, который представился бизнесменом. После длительной переписки женщина пригласила его в гости. Он несколько раз приходил в ее квартиру на улице Маршала Тухачевского и во время одной из встреч спровоцировал конфликт с хозяйкой, после чего ушел и перестал выходить на связь. Спустя некоторое время женщина обнаружила, что из квартиры пропали ее драгоценности и 100 тысяч рублей.Следователем ОМВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 158 УК РФ.В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили компактную видеокамеру, которая была спрятана в мягкую игрушку. С ее помощью аферист наблюдал за потерпевшей и узнал, где она хранит ценные вещи и деньги.Сотрудники Московского уголовного розыска установили, что подозреваемый ранее был известен в криминальных кругах по прозвищу Басмач. Чтобы скрыть свое прошлое, он использовал поддельные документы и представлялся чужим именем. После инсценированной ссоры мужчина выехал в город Волжск Республики Марий Эл, где проживал вместе с супругой. Там фигурант был задержан полицейскими и доставлен для проведения следственных действий в Москву.Часть похищенных у пенсионерки ювелирных изделий обнаружена в ходе обыска по месту его жительства.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанного», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк