Установлено, что несколько граждан, двое из которых являлись сотрудниками УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве вымогали денежные средства у граждан под угрозой их привлечения к уголовной ответственности...

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения собственной безопасности столичной полиции пресечена противоправная деятельность нескольких граждан, двое из которых являлись сотрудниками УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. Установлено, что они вымогали денежные средства у граждан под угрозой их привлечения к уголовной ответственности.В дальнейшем по материалам ОРЧ собственной безопасности по данному факту следственными органами было принято процессуальное решение.Сотрудники будут уволены из ОВД по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.