Мужчина передал 15 пар лыжных палок покупателям, которые расплатились за товар денежными купюрами, после чего уехали. Присмотревшись к банкнотам, потерпевший засомневался в их подлинности...

«Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали трех граждан по подозрению в сбыте поддельных денежных купюр», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением обратился 50-летний мужчина. Он рассказал, что через сеть Интернет выставил на продажу лыжный инвентарь. На объявление откликнулись неизвестные, с которыми он договорился о встрече. Мужчина передал 15 пар лыжных палок покупателям, которые расплатились за товар денежными купюрами достоинством 5 тысяч рублей, после чего уехали. Присмотревшись к банкнотам, потерпевший засомневался в их подлинности, и он незамедлительно позвонил в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО в Московской области задержали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин в возрасте 31 года и 37 лет, а также 27-летняя женщина.У задержанных изъяты купюры, которые согласно проведенному исследованию по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствуют образцам аналогичной печатной продукции предприятий Гознак и являются поддельными.Также оперативниками установлен еще один эпизод противоправной деятельности задержанных. При покупке лыжных палок и ботинок на Бережковской набережной злоумышленники расплатились с продавцом денежными купюрами достоинством 5 тысяч рублей в количестве 98 штук. Купюры также оказались поддельными.Общий материальный ущерб составил около 900 тысяч рублей.Следствием УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а в отношении мужчин - мера принуждения в виде домашнего ареста.В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех фактов противоправной деятельности фигурантов.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93