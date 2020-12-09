Представители городского УМВД провели встречи с коллективами различных организаций.

В рамках мероприятий, направленных на борьбу с мошенничествами, в том числе, совершаемыми с использованием интернет-технологий, сотрудники УМВД России по городу Владимиру проводят встречи с коллективами различных организаций, находящихся в областном центре, и студентами учебных заведений.В ходе встреч, часть которых проходит в формате видеоконференции, полицейские напоминают о способах мошенничеств, ставших уже распространенными, а также о новых, особенно актуальных для современного времени. Особый акцент делается на преступлениях, совершаемых с использованием IT-технологий, дистанционных мошенничествах и хищениях с применением инструментов социальной инженерии.Обращаясь к участникам встреч, сотрудники полиции настоятельно рекомендуют внимательно относиться к телефонным звонкам, якобы, из финансово-кредитных организаций и просьбам от «сотрудников банка» назвать полные данные банковской карты, покупкам на незнакомых сайтах и в социальных сетях.