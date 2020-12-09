Спорт в эпоху ограничений. Сегодня говорим о спортивной гимнастике и гимнастах. Как для владимирских спортсменов сложился этот год? Как скорректировал их карьеру и намеченные планы? Что с

Спорт в эпоху ограничений. Сегодня говорим о спортивной гимнастике и гимнастах. Как для владимирских спортсменов сложился этот год? Как скорректировал их карьеру и намеченные планы? Что с тренировками и к чему готовится молодёжи, будущим покорителям коня, брусьев и перекладины. У нас в гостях Владимир Шахов, заместитель директора СШОР по спортивной гимнастике и наш чемпион, мастер