По информации от ГБУ «Облстройзаказчик», на 18 декабря запланированы торги на разработку проектно-сметной документации по строительству объекта.

По информации от ГБУ «Облстройзаказчик», на 18 декабря запланированы торги на разработку проектно-сметной документации(ПСД) по строительству объекта.Как отмечают в пресс-службе администрации Владимирской области, начало работ намечено на 2021 год.«За три следующих года во Владимирской области планируется построить 38 современных объектов здравоохранения, среди которых медучреждения в Кольчугине, Лакинске, Собинке и Суздале, а также фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории», - добавили в Белом доме.41 объект здравоохранения стоит в очереди на капитальный ремонт, 2 – ожидает реконструкция. До конца 2023 года регион получит 3,4 млрд рублей на модернизацию областной медицины.