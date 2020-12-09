Во Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность 21-летнего выходца из Центрально-Азиатского региона, связанная с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности в Интернете.

Во Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность 21-летнего выходца из Центрально-Азиатского региона, связанная с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности в Интернете.Он разделял радикальную религиозную идеологию запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» и размещал в сети материалы, содержащие призывы к террористической деятельности. Вплоть до массовых убийств. А также намеревался выехать в Афганистан чтобы вступить в ряды террористов.По месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты предметы и документы, изобличающие его преступные намерения. Следственным отделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело. И теперь оно с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд.