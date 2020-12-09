И коня на скаку остановят, и из воды человека спасут. 9 декабря – день Героев Отечества. Чем не повод отметить своих выдающихся и отличившихся земляков. Володя Аплекаев вместе с младшей

И коня на скаку остановят, и из воды человека спасут. 9 декабря – день Героев Отечества. Чем не повод отметить своих выдающихся и отличившихся земляков. Володя Аплекаев вместе с младшей сестрёнкой возвращался из школы, и увидел тонущего ребенка. Лавры спасителя юный герой себе не приписывает, говорит, помогали и другие ребята. Владимир Аплекаев, учащийся школы №