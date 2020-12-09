Российский уфолог Борис Шуринов рассказал о том, что, по его сведениям, в 1991 году перед самым развалом Советского Союза из КГБ убежал пакет, 124 листа, передает . Некоторые сведения из него он ..

Российский уфолог Борис Шуринов рассказал о том, что, по его сведениям, в 1991 году перед самым развалом Советского Союза "из КГБ убежал пакет, 124 листа", передает "". Некоторые сведения из него он разметил в своей книге. Речь в этом отрывке идет о доказательствах существования внеземного разума, которые были у советских спецслужб.