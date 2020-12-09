Бывшей чиновнице грозят многомиллионные штрафы.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней бывшей главы села Кипревское Светланы Кондратьевой. Её обвиняют в вековых елей.По версии следствия, в мае 2020 года в Киржачском районе начали активно валить хвойные деревья. Цель, якобы, освобождение земли для выделения участков многодетным семьям. С индивидуальным предпринимателем был заключён контракт на безвозмездное выполнение работ по благоустройству земельного участка.«После заключения договора, в нарушение законодательства о заготовке древесины, женщина выдала коммерсанту разрешение на вырубку лесных насаждений на участке, который подлежал благоустройству», - сообщает пресс-служба владимирского следственного комитета.«Благодаря» чиновнице местный лес поредел более чем на 70 деревьев. Ущерб от её деятельности следователи оценили в 2,3 млн рублей.Вину в совершённом преступлении Светлана Кондратьева признала и раскаялась. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Киржачский районный суд.