В Александровском районе микроавтобус с пассажирами улетел в кювет. ДТП произошло на 122 километре автодороги “Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики”. Как сообщают в ГИБДД

В Александровском районе микроавтобус с пассажирами улетел в кювет. ДТП произошло на 122 километре автодороги “Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики”. Как сообщают в ГИБДД области, 50-летний водитель микроавтобуса марки Ивеко съехал в кювет с проезжей части, там транспортное средство влетело в дерево. По предварительной информации полиции, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулём. Михаил Маслов, старший