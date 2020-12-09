Около 14 часов на 368 км трассы «Золотое кольцо» 25-летний водитель «Ниссан Альмера» не справился с управлением.

Авария с тремя пострадавшими произошла сегодня днем в Гусь-Хрустальном районе. По информации пресс-службы регионального УМВД, около 14 часов на 368 км трассы «Золотое кольцо» 25-летний водитель «Ниссан Альмера» при прохождении поворота не учел дорожную обстановку, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Исузу» под управлением 28-летнего водителя. В результате ДТП водитель и 19-летняя пассажирка «Ниссан» госпитализированы с различными травмами. Водитель «Исузу» направлен на амбулаторное лечение. Полиция проводит проверку.