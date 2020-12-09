В Киржаче мигрант стал жертвой случайного знакомого из-за мобильного телефона. Труп нелегала нашли после тушения пожара в одном из заброшенных домов города. Дело расследовал региональный

В Киржаче мигрант стал жертвой случайного знакомого из-за мобильного телефона. Труп нелегала нашли после тушения пожара в одном из заброшенных домов города. Дело расследовал региональный следком. Как установили суд и следствие, 19 августа прошлого года 33-летний мигрант познакомился на вокзале с местным жителем. Мужчины выпили и решили продолжить застолье в заброшенном доме на улице Жданова.