Проект стоимостью в сотни миллионов рублей так и не заработал.

Проект стоимостью в сотни миллионов рублей так и не заработал.Некий пока не названный гражданин К. обвиняется в мошенничестве, сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере. А также в незаконном предпринимательстве без лицензии.26 октября 2011 года между департаментом предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области и фактически возглавляемым обвиняемым ООО «У» был заключен контракт на выполнение работ по реконструкции нежилого здания (памятника истории и культуры Владимирской области) под «Бизнес-Инкубатор» в г. Коврове.Работы должны быть выполнены в течение 14 месяцев со дня подписания контракта и оплачены в общей сумме 132 707 149 рублей.Через год — еще один контракт на то же самое. На 33 314 550 рублей 20 копеек.Следствие считает, что в период производства работ по реконструкции здания К. не выполнил работы, предусмотренные контрактом, а также заменил предусмотренные контрактом работы на более дешевые, при этом в отчетную документацию внес заведомо ложные сведения о выполнении работ в соответствии с проектной документацией.Кроме того, ООО «У» было допущено к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при этом не имело лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). И право на такие контракты попросту не имело. А использованная для документации копия лицензии была подложной.Уголовное дело для рассмотрения будет рассматривать судья Н.А. Макарова.Напомним, что 9 лет назад было заявлено, что впретендующем на статус наукограда КовровеСимволическое . на нем было сказано, что 20 резидентов здесь уже во всю работают, и еще 50 офисов пока свободны. Ковровский бизнес-инкубатор должен был стать стать крупнейшим в области.Однакообластной бизнес-инкубаторИ, несмотря на все принятые меры, так толком не и не заработал.