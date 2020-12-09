Материалы по факту легализации продукции неизвестного происхождения направлены в УМВД России по Владимирской области.

В ходе проведения мониторинга сотрудники регионального Управления Россельхознадзора установили, что в Муроме ООО ТД «Северо-Запад вводило в оборот продукцию, установить происхождение которой не представляется возможным. Общий объем продукции неизвестного происхождения (рыба, мясо говядины и субпродукты, мясо птицы и субпродукты, молочная продукция) составил более 1 тыс. тонн.Сотрудниками Россельхознадзора выехали на предприятие. Как оказалось, по указанному адресу располагается крупный торговый центр, производство мясосырья и переработка мясной продукции отсутствует. Субъектовой ветеринарной службой также был подтвержден факт отсутствия этого предприятия.Материалы по факту легализации продукции неизвестного происхождения направлены в УМВД России по Владимирской области для принятия мер в рамках полномочий.