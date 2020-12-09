Сотрудниками полиции в отношении зеленоградца возбуждены уголовные дела по факту фиктивной регистрации граждан на территории РФ и поддельных документов.

Сотрудниками полиции в отношении зеленоградца возбуждены уголовные дела по факту фиктивной регистрации граждан на территории РФ и поддельных документов.Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Крюково г. Москвы совместно с сотрудниками уголовного розыска УВД по ЗелАО задержан 52-летний житель 9 микрорайона Зеленограда. Установлено, что мужчина за денежное вознаграждение зарегистрировал в помещении компании на Проектируемом проезде Зеленограда приезжих из ближнего зарубежья, при этом, не предоставив им фактического места проживания, и заведомо зная, что проживать они там не будут.В ходе работы с подозреваемым установлено, что при постановке на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении, зеленоградец использовал заведомо поддельные документы.Дознанием ОМВД России по району Крюково г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗелАО(499) 731-94-31