Более 4 тысяч жителей Лакинска наконец-то обеспечены чистой водой. А стало это возможным благодаря открытию в городе новых водозаборных сооружений. Две скважины, дающие 700 кубометров воды в

Более 4 тысяч жителей Лакинска наконец-то обеспечены чистой водой. А стало это возможным благодаря открытию в городе новых водозаборных сооружений. Две скважины, дающие 700 кубометров воды в сутки, дизель-генераторная станция, 500 метров труб. В церемонии открытия лакинского водозабора принял участие губернатор Владимир Сипягин. (г.Лакинск) Новый водозабор обеспечит качественной водой не только многоквартирные дома, но также