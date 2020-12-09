Сезон катания на льду - открыт. В эту бесснежную зиму катание на коньках , пожалуй, единственное зимнее развлечение.

Сезон катания на льду - открыт. В эту бесснежную зиму катание на коньках , пожалуй, единственное зимнее развлечение.Владимирцы устремились не только на катки, но и на замерзшие водоемы. Очень много людей, даже в будни, на реке Содышка. Здесь одновременно гуляют, катаютчся и даже ловят рыбу. Важно отметить, что развлечение это весьма не безопасное. Опытные рыбаки советуют обращать внимание на толщину льда : если лунка глубже 10-ти сантиметров - на лед может ступить один человек , больше 15-ти - небольшая компания. Еще один признак прочности - лед должен быть темным и прозрачным. И все же трещины есть. Поэтому излишняя осторожность не повредит.Андрей Акимов:- Я уже проверил, в луночках посмотрел, лед достаточно толстый. Ну...больше 10-ти уже. Тут, во-первых, течения нет и промоин тоже нет. Даже ни разу нигде не хрустнуло. Хотя я вешу-то 80 килограмм.когда же пойдет снег? Что рассказывают синоптики , расскажем уже в следующем выпуске 14.25