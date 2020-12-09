В приобретаемых за рубежом препаратах могут содержаться сильнодействующие вещества, запрещенные или ограниченные в обороте на территории Российской Федерации.

В приобретаемых за рубежом препаратах могут содержаться сильнодействующие вещества, запрещенные или ограниченные в обороте на территории Российской Федерации.За покупку запрещенных препаратов можно понести уголовную ответственность. Так, за незаконное приобретение, хранение и перевозку сильнодействующих веществ грозит от двух до восьми лет лишения свободы (ст. 234УК РФ). Согласност. 226.1УК РФ за незаконное перемещение сильнодействующих веществ на территорию России предусмотрено лишение свободы сроком от 3 до 12 лет.Важно ознакомиться с нормативно правовой базой, чтобы не ошибиться в выборе. Регулирует данную сферу Постановление правительства России от 29 декабря 2007 года № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса России, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса России».