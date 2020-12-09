Директор департамента безопасности Вадим Горожанинов рассказал лишь о том, что в феврале 2020 года чиновника не допустили к торгам из-за возможного конфликта интересов

Восьмого декабря, во время рассказа о проделанной , директор департамента безопасности Вадим Горожаниннов сообщил, что в феврале у ведомства была информация о намерениях чиновника участвовать в торгах.«Мы приняли решение, что это может привести к конфликту интересов, доложили главе региона. Губернатор принял решение о невозможности участия начальника в аукционе. Павел Валерьевич добровольно отказался от этого», - подчеркнул Вадим Горожанинов.Также руководитель департамента безопасности не стал комментировать ситуацию с арестом коллеги. Он предложил дождаться решения суда, после чего Белый дом объявит свою официальную позицию по уголовному делу в отношении Павла Панфилова.Напомним, что на прошлой неделе его до 24 января по подозрению в получении отката размером 9 млн рублей. Интересно, что 4 августа текущего года уголовное дело возбудили на замначальника имущественного департамента Оксану Власенко, которая также подозревается во взятке.