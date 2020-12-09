Как создавался их необычный музыкальный стиль? И причем здесь тайны северных шаманов?

Владимирские музыканты из группы "Enine" покоряют зарубежные чарты. Композиции рок-бэнда попали в ротацию популярной американской интернет-радиостанции. Как создавался их необычный музыкальный стиль? И причем здесь тайны северных шаманов?В их музыке - дыхание северного рассвета.Причудливые узоры камчатских гор, шорохи трав, сдержанная мощь местных рек. "Kanda" или "Сила бытия" - новая композиция владимирского рок-бэнда "Enine". Она вошла в музыкальную библиотеку крупнейшей интернет-радиостанции за океаном -ProgressiveRockAZUSAВпрочем, рассказывает гитарист группы Владимир Михайлов, сегодня звучит не только "Сила бытия". У ребят запросили весь "бэк-багаж".Владимир Михайлов, участник группы "Enine", бас-гитарист: “Наша музыка пришлась по душе музыкальным редакторам и радиостанция взяла в ротацию все наши композиции. И теперь слушатели в Америке и Канаде слушают нас, вместе с другими прогрессивными командами мира”.Владимирский бэнд "Инайн" играет прогрессив-рок с элементами фолка. Звучанием "русского севера". Так сами ребята определяют свой, ни на кого непохожий стиль. Датой рождения группы музыканты считают август 16-ого года. Тогда сформировался "костяк". Илья Фролов - один из основателей "Enine". "Маг чёрно-белых клавиш, чародей синтезаторных звуков". Так называют его коллеги. По словам Ильи, музыку пишут практически все участники коллектива. Важен потенциал каждого.Илья Фролов, сооснователь группы "Enine", клавишник: “Мы чаще начинаем с гитарных рифов делать композиции, потом накручиваем клавиши, дальше бас-гитара, барабан. Перкуссии”.Инайн - в переводе с корякского - туман. Так называется одна из рек на Камчатке. Её духов призывает шаман. В композиции "Сны шамана". В его роли в самом первом клипе группы - наш коллега Владимир Косыгин, журналист и оператор владимирских "Вестей". Таинственная Камчатка "зазвучала" в том числе и благодаря ему. Голос реки вобрал в себя новые оттенки.Илья Фролов, сооснователь группы "Enine", клавишник: “Что же касается бубна и варгана, это идея пришла позже. Когда к нам пришёл Владимир Косыгин, он с Камчатки, потомок шаманов. И у него был северный обалденный бубен. Он принёс, мы увидели и поняли, что без него наша музыка многое потеряет”.Вокалист и гитарист Владимир Косыгин спустя время вернётся на малую родину. Удивительная Камчатка не отпускает. Потому современный состав "Инайн" - 4 шамана и одна девушка. Сейчас готовят новый альбом. Бэнд - частый участник музыкальных фестивалей - в постоянном поиске. Ребята играли даже в первую волну пандемии. Из дома. Записав, к примеру, "рефлексию на тему самоизоляции и "Звездных войн"."Доминанту космического рока" в звучании "Инайн" слышат и музыкальные критики. Замечая, "Инайн" - это всё-таки тайна. Кстати, шаманский бубен ручной работы - подарок Владимира Косыгина - с музыкантами всегда. Вдруг придётся просить о хорошей погоде на открытой площадке?Мария Платанюк"Вести-Владимир"