Почувствовать себя инженером-разработчиком сможет каждый ребенок в Изобретариуме. Подробнее - в интервью с Денисом Подоляко, членом Владимирской региональной общественной организации "Центр развития робототехники".

Создать своего первого робота и почувствовать себя инженером-разработчиком сможет каждый ребенок в Изобретариуме.В центре образовательной робототехники конструируют из специального лего-наборов с деталями и электронными блоками. В ходе обучения дети от восьми до тринадцати лет учатся проектировать, конструировать и программировать. На такой образовательной площадке определяются и с будущей профессией. Подробнее о таких занятиях в интервью Юлии Шуваловой с Денисом Подоляко, членом Владимирской региональной общественной организации "Центр развития робототехники".