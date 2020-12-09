Владимирская музыкальная группа "Enine" покоряет радиочарты за океаном. Новая композиция "Kanda" ("Сила бытия") отобрана для ротации в музыкальную библиотеку интернет-радиостанции прогрессивного рока AZUSA. Как рассказали "Вестям" сами ребята, позже радиостанция запросила и весь "бэк-каталог".

Владимирская музыкальная группа "Enine" покоряет радиочарты за океаном. Новая композиция "Kanda" ("Сила бытия") отобрана для ротации в музыкальную библиотеку интернет-радиостанции прогрессивного рока AZUSA. Как рассказали "Вестям" сами ребята, позже радиостанция запросила и весь "бэк-каталог".Владимир Михайлов, музыкант:- В ротацию взяли все наши композиции. И теперь композиции владимирской группы "Инайн" звучат на интернет-радиостанции по Америке и Канаде, вперемешку с другимипрогрессивными командами со всего мира."Enine"- владимирская музыкальная команда, которая работает в необычном направлении. Музыканты играют так называемый "прогрессив-рок". Музыку "вне шаблонов". Особое звучание придаёт и этническая перкуссия. В композициях "Enine", к примеру, звучат бубен и варган. А название группе дала река Инайн на Камчатке ( в переводе с корякского языка- "Туман"). Как рождалось это необычное звучание? Какие планы у музыкантов? И как связаны с прогрессив-роком "Вести-Владимир"? Об этом в репортаже Марии Платанюк в нашем выпуске в 14.30.